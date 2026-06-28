La Lazio aiuta la Reggina sul mercato? Tre nomi nel mirino

Non è solo una finale. È la notte di un popolo ferito, orgoglioso e ancora vivo. La notte in cui la Lazio deve entrare in...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | LA FIORENTINA PIOMBA SU LAZZARI: LA SITUAZIONE CALCIOMERCATO LAZIO - Manuel Lazzari può lasciare la Lazio. Ha il contratto in scadenza tra un anno, non è escluso che possa partire in estate e salutare Formello. Anche perché Floriani Mussolini tornerà dal prestito alla Cremonese e con ogni... CALCIOMERCATO LAZIO - Manuel Lazzari può lasciare la Lazio. Ha il contratto in scadenza tra un anno, non è escluso che possa partire in estate e salutare Formello. Anche perché Floriani Mussolini tornerà dal prestito alla Cremonese e con ogni...