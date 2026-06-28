La Lazio aiuta la Reggina sul mercato? Tre nomi nel mirino
Primi nomi della Lazio per la Reggina. Sembra essere già viva l’asse Roma-Reggio Calabria, dopo l’acquisto del club amaranto da parte del presidente biancoceleste Claudio Lotito. È un modus operandi che l’ambiente laziale conosce bene: il patron l’ha fatto già prima quando è stato proprietario della Salernitana. Ora potrebbe iniziare a mandare giocatori da Formello alla Calabria.
Come riportato da globoreggina, infatti, la Reggina starebbe valutando alcuni profili della Primavera della Lazio. Si tratta di Cristiano Trifelli, difensore centrale classe 2007, Flavio Sulejmani, attaccante classe 2006 e recordman di presenze con la maglia delle giovani aquile, e Valerio Farcomeni, centrocampista classe 2006 che inizierà il ritiro con Gattuso. Da capire quali di questi (o altri) potranno seguire la strada che porta a Reggio Calabria.