Pedro: “Con la Lazio ho chiuso al meglio. Tenerife? Sto valutando…”
28.06.2026 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Pedro può tornare in campo. Il ritiro ora sembra più lontano: dopo aver lasciato la Lazio, lo spagnolo sta pensando futuro. Che potrebbe essere a casa sua, al Tenerife, ancora con gli scarpini ai piedi. Di seguito le sue parole ai microfoni di Rtvc.
"Con la Lazio penso di aver chiuso nel migliore dei modi. Ora non so cosa farò. Il Tenerife? Mi fanno sempre questa domanda e devo dire che è un'idea che mi ha sempre affascinato, la stiamo valutando, vedremo cosa succederà. Tornare a casa e ritirarsi nel proprio Paese è la cosa migliore per chiunque e ovviamente piacerebbe anche a me",
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.