Lazio, Sabatini: "Non posso andare contro Lotito. Gli auguro di..."
29.06.2026 08:30 di Christian Gugliotta
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Lunga intervista quella rilasciata da Walter Sabatini ai taccuini del Corriere dello Sport, nella quale il dirigente ha parlato di numerose tematiche relative al calcio italiano e non solo. Tra le altre cose, Sabatini ha speso qualche parola anche su Claudio Lotito, tornando su quando nel 2008 decise di lasciare la Lazio:
"È passata un'era geologica. Non posso partecipare al coro contro Lotito, gli devo moltissimo e non lo dimenticherò mai, non sopporto l'ingratitudine. Gli auguro di ripartire. Ripeto il mio pensiero. A Lotito spesso non riescono le cose semplici, ma ha sempre fatto bene quelle difficili".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.