Lazio Primavera, possibile asse con la Reggina: due giovani possono partire
29.06.2026 09:30 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - I destini di Lazio e Reggina possono incrociarsi. Come già successo in passato con la Salernitana, i biancocelesti potrebbero inaugurare un'asse con il club amaranto, passato ufficialmente nelle mani di Claudio Lotito.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alcuni ragazzi della formazione Primavera potrebbero muoversi in direzione Reggio Calabria. I profili papabili sono quelli di Flavio Sulejmani, attaccante classe 2006 acquistato nel 2023 per un milione di euro, e Valerio Farcomeni, centrocampista del 2006 fresco di rinnovo fino al 2030.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.