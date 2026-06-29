Calciomercato Lazio | Non solo Romagnoli: anche Provedel può sbloccare il mercato
29.06.2026 09:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Dopo Romagnoli, non ancora ufficiale ma ormai certo di lasciare la Lazio, potrebbe essere Ivan Provedel il prossimo a lasciare Formello.
L'Inter segue il portiere da settimane: i primi contatti, riporta il Corriere dello Sport, risalgono al 10 giugno e il 17 è arrivata un'offerta da circa 3 milioni di euro, ma anca ancora il via libera di Claudio Lotito, il quale vorrebbe guadagnarci di più.
L'eventuale addio dell'ex Spezia, unito a quello di Romagnoli, consentirebbe alla Lazio di aumentare sensibilmente il budget a disposizione e accelerare sulle operazioni in entrata, con Asp che resta il candidato più vicino a vestire il biancoceleste.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.