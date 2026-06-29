Calciomercato Lazio | Il Besiktas torna su Tavares: la risposta del club

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RASSEGNA STAMPA - Il Besiktas tenta un nuovo assalto a Tavares. Dopo il sondaggio effettuato a gennaio, il club turco ha provato un nuovo approccio di recente, pronto a offrire 10 milioni di euro per il cartellino del terzino. La risposta della Lazio è stata la stessa: il giocatore non si muove.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come il portoghese sia destinato a giocarsi il posto col neo arrivato Pedraza, a meno di una ghiotta offerta da 15 milioni. La conferma di Nuno è stata voluta da Gattuso, che lo ritroverà tre anni dopo il loro breve incrocio a Marsiglia. Il tecnico dovrà provare a rilanciarlo, dopo la seconda stagione ricca di alti e bassi e caratterizzata dalle numerose amnesia difensive che ormai abbiamo imparato a conoscere.

In scadenza nel 2029, a gennaio Tavares era in bilico e una sua partenza sembra essere la soluzione più probabile. Sei mesi dopo la situazione si è ribaltata, grazie all'apprezzamento di Gattuso, ma non solo. In caso di cessione, infatti, il 35% dei soldi ricavati entrerebbero nelle casse dell'Arsenal, clausola che spinge la Lazio a sparare un prezzo più alto per poter aprire a un suo addio.