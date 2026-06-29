Calciomercato | Gattuso sogna Zaniolo: la Lazio studia il colpo
RASSEGNA STAMPA - Nicolò Zaniolo è il grande sogno di Gattuso per questo calciomercato. La Lazio continua a monitorare la situazione del trequartista dell'Udinese, pronta a un assalto per provare a regalare un rinforzo tanto desiderato dal proprio tecnico.
Dopo averlo riscattato dal Galatasaray - riporta La Gazzetta dello Sport - i friulani stanno discutendo con il giocatore riguardo un aumento di ingaggio. Zaniolo ha un accordo valido per altre due stagioni, ma il suo entourage vorrebbe provare a strappare qualcosa in più rispetto al milione e mezzo pattuito all'inizio della stagione passata (al Galatasaray percepiva 3 milioni).
Alla finestra c'è la Lazio, pronta a inserirsi nel caso in cui nascessero dei problemi nelle discussioni tra l'ex Roma e il club bianconero. Chiudere per un suo arrivo, però, sarebbe tutt'altro che semplice. L'Udinese valuta Zaniolo 15/20 milioni e, visti anche i paletti del mercato a saldo zero, i biancocelesti dovrebbero sacrificare qualche altra pedina per potersi assicurare il giocatore.