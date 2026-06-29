Calciomercato Lazio | Prima il difensore, poi l'attaccante: in arrivo un Mister X?
RASSEGNA STAMPA - La priorità della Lazio resta il rinforzo in difesa. Come scrive il Messaggero, in cima alla lista c'è Diego Coppola: il Brighton potrebbe aprire alla cessione in prestito, soluzione che il club biancoceleste segue con attenzione. Alle sue spalle restano monitorati Arnau Martinez, Sergi Dominguez, Kike Salas e Fabio Chiarodia.
La trattativa più vicina alla conclusione, però, è quella per Asp Jensen. La settimana appena iniziata può essere decisiva: con il Bayern Monaco resta da definire soltanto la percentuale sulla futura rivendita. Più complicata, invece, la pista che porta a Stojkovic. La Dinamo Zagabria non intende aprire a un prestito e continua a chiedere almeno 12 milioni di euro, una cifra fuori portata per la Lazio in questa fase del mercato. È stato proposto anche Zerrouki del Feyenoord, ma il centrocampo non rappresenta una priorità.
Gattuso continua inoltre ad aspettare un centravanti. Lucca è il nome più gradito, mentre la Fiorentina valuta troppo Piccoli, e Bamba Dieng è ormai vicino al trasferimento nella Liga. Non è escluso, però, che il club possa sorprendere con un Mister X dall'estero, seguendo una strategia già adottata nelle ultime sessioni di mercato.