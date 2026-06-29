Lazio, Tavares riparte da Gattuso: il portoghese è al centro del progetto
RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares riparte dalla fiducia di Gennaro Gattuso. Il nuovo allenatore della Lazio considera il terzino portoghese uno dei pilastri su cui costruire la squadra e glielo ha fatto capire durante un incontro avvenuto tre settimane fa a Marbella. Un faccia a faccia che avrebbe convinto l'ex Arsenal a sposare con ancora più convinzione il progetto biancoceleste.
L'obiettivo del tecnico è ritrovare il Tavares ammirato nella prima parte della stagione 2024/25, quando con Baroni aveva impressionato per forza fisica e capacità di spinta, collezionando anche 10 assist tra campionato e coppe. I numerosi problemi fisici e alcune lacune difensive ne hanno poi frenato la crescita, mentre con Sarri sono arrivati progressi sul piano tattico, senza però eliminare del tutto le disattenzioni che ne hanno limitato la continuità.
Gattuso, spiega Repubblica, vuole lavorare proprio su questo aspetto: valorizzarne le qualità offensive senza rinunciare alla solidità difensiva, con l'obiettivo di trasformarlo in un esterno completo. Al momento Tavares parte in vantaggio nelle gerarchie su Pedraza, mentre restano da valutare le situazioni di Luca Pellegrini, seguito da club di Liga e Premier League, e di Manuel Lazzari, finito nel mirino della Fiorentina come possibile erede di Dodô.