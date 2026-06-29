Barletta, il pres. Romano: "Possibile amichevole con la Lazio. Le altre..."
Dopo la promozione raggiunta in Serie C, il presidente del Barletta Marco Arturo Romano ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Oltre a ripercorrere la stagione appena conclusa, il patron si è proiettato verso la prossima. In particolare si è soffermato sul programma dell'estate che prevederà delle amichevoli da svolgere nel ritiro di Fiuggi. Una di queste potrebbe essere contro la Lazio di Gattuso. Di seguito le sue parole.
"Abbiamo lottato per tutta la stagione per arrivare al professionismo e alla fine abbiamo realizzato un sogno. Non ci siamo limitati a iscrivere la squadra al campionato, ma abbiamo anche completato la ristrutturazione dello stadio. Siamo l'unica società ad aver portato a termine entrambe le procedure nonostante una burocrazia italiana che spesso rende tutto molto più complicato. Poter giocare in casa davanti a diecimila tifosi è un risultato eccezionale. Durante il ritiro di Fiuggi giocheremo un'amichevole importante. Le squadre in corsa sono Lazio, Roma e Frosinone. A breve comunicheremo la scelta definitiva".