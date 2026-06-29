Lazio, l'aneddoto di Sabatini su Gattuso: "Era incazzatissimo". E il consiglio a Lotito

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Non solo su Lotito, Sabatini - intervenuto al Corriere dello Sport - ha speso parole buone anche per Gattuso. L'ex ct è il nuovo allenatore della Lazio, proverà a rimettersi in gioco dopo la deludente esperienza in Nazionale. Nell'intervista il dirigente sportivo ha ricordato un momento della carriera del tecnico calabrese: "Era in età Allievi e arrivò per un provino insieme ad altri ragazzi. Dopo 10 minuti decisi di sostituirlo, ma lo avevo già scelto. Rino uscì dal campo incazzato come una iena, giocava un calcio robusto, era un ’78 e stava affrontando ragazzi più grandi. Temevo si potesse fare male. Urlava: “Sono venuto dalla Calabria!”. Gli risposi: “Vai a fare la doccia”. Era incazzatissimo, come è stato incazzato per tutta la sua vita di calciatore, una fortuna".

Infine, per l'inizio della sua avventura in biancoceleste, ha detto: "Gli auguro una grande stagione con la Lazio, spero sistemi la squadra per le sue esigenze. Consiglio a Lotito di adottare il metodo Baldini. La paura non aiuta dirigenti e allenatori. Serve coraggio. I calciatori si distinguono tra forti e deboli, non giovani o vecchi".

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