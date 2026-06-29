UFFICIALE - Juric è il nuovo allenatore del Monza: il comunicato

29.06.2026 12:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
UFFICIALE - Juric è il nuovo allenatore del Monza: il comunicato
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Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza. Attraverso un comunicato, il club brianzolo ha annunciato di aver affidato la panchina al tecnico croato, reduce dalle sfortunate esperienze con Roma, Southmpton e Atalanta. Di seguito il comunicato ufficiale:

"AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa".

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.