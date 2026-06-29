Lazio, Peruzzi pronto a tornare a Formello: decisiva la richiesta a Lotito
RASSEGNA STAMPA - La settimana che si apre potrebbe essere quella del ritorno di Angelo Peruzzi alla Lazio. A cinque anni dall'addio da club manager, l'ex portiere ha dato la propria disponibilità a rientrare come direttore tecnico, ma, precisa il Messaggero, a una precisa condizione: poter lavorare senza interferenze.
Peruzzi avrebbe chiesto alla società un ruolo ben definito e la possibilità di tutelare il lavoro di allenatore e staff tecnico, evitando quelle "invasioni di campo" che, in passato, lo avevano spinto a lasciare Formello. Una posizione che richiama anche le recenti parole di Maurizio Sarri, il quale aveva lamentato di non essere mai stato realmente ascoltato dalla società.
L'aspetto economico non rappresenta un ostacolo. La priorità per Peruzzi è avere margini operativi chiari, venuti meno durante gli ultimi anni della gestione sportiva.