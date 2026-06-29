Calciomercato Lazio | È linea verde: Asp guida la lista dei giovani nel mirino
RASSEGNA STAMPA - I vincoli del mercato a saldo zero obbligano la Lazio a pensare ad alcune strategie per poter operare. La società ha infatti scelto di investire su profili giovani e dagli ingaggi contenuti.
Il nome più vicino è quello di Asp, classe 2006 del Bayern Monaco, rientrato dal prestito al Grasshopper. Con il giocatore, spiega il Corriere dello Sport, c'è già un'intesa fino al 2030, mentre resta da definire l'accordo con il club tedesco, che chiede garanzie sulla futura rivendita.
Piacciono anche Stojkovic, centrocampista offensivo della Dinamo Zagabria, il preferito di Gattuso, poi per la retroguardia i difensori Sergi Dominguez, compagno di squadra di Stojkovic, e Arnau Martinez del Girona. Tutti profili under 23 che rispecchiano la nuova politica della società.
Per il reparto offensivo i primi rumors avevano accostato Sebastiano Esposito come possibile rinforzo per affiancare Ratkov e sostituire uno tra Dia e Noslin. Negli ultimi giorni, però, hanno preso quota anche profili per le corsie esterne, come lo svedese Isak Bjerkebo del Sirius.