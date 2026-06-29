Sabatini: "Non voglio indispettire i laziali. I tifosi non sono clienti, ma..."

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RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, Sabatini ha avuto modo anche di parlare della Lazio e del suo rapporto con Lotito. Il dirigente, soffermandosi sul delicato momento che la società e i tifosi stanno vivendo, riferendosi al patron ha detto: "Nel momento più basso, dovrebbe sparigliare o forse capire che non è il caso di rovinare quanto di buono ha realizzato in passato? Capisco il ragionamento, ma sarebbe doloroso e sbagliato".

Proseguendo, ha motivato così il suo pensiero: "Lo dico senza voler indispettire i laziali. Lotito ha salvato la Lazio, non ci sono chiacchiere e discussioni, ha combattuto battaglie che sembravano perse. Ora deve migliorare la comunicazione e la generosità verso l’ambiente. La gente è proprietaria del club, non lui. I tifosi non sono clienti, i tifosi sono tifosi. Un’altra cosa".

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