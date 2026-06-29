Ex Lazio, Giannichedda: "Nella Capitale mi sono consacrato, ma a Udine..."

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© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Giuliano Giannichedda, intervistato dal Messaggero, ha parlato della sua parentesi all'Udinese e nel corso dell'intervista ha fatto anche un confronto con l'esperienza alla Lazio spiegando le differenze del legame con le due società. "A Roma mi sono consacrato, ma quanto fatto all’Udinese è stato qualcosa di magico", ha detto l'ex calciatore.

Proseguendo, ha aggiunto: "Fa ancora più impressione dirlo oggi, ma siamo arrivati terzi quando c’erano le sette sorelle. C’era un’unità di intenti unica tra società, squadra, tifosi e giornalisti".

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