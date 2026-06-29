Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Il Siviglia vuole blindare Castrín"

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio segue Andrés Castrín del Siviglia. Ve l'abbiamo raccontato in esclusiva: è un nome che è stato proposto a Formello da alcuni intermediari. Si tratta di un difensore centrale, classe 2003. Nell'ultimo anno ha avuto sempre più spazio in prima squadra: il suo valore di mercato attualmente si aggira intorno ai 6 milioni di euro. È in scadenza di contratto nel 2027 e può rappresentare un'occasione di mercato per i biancocelesti (che perderanno Romagnoli e forse Gila), come per tante altre squadre.

Ma il Siviglia non ha intenzione di perderlo a una cifra così bassa, per questo si sta già muovendo per blindarlo convocando i suoi agenti. Come riportato dal portale spagnolo javisfc.com, che ha confermato l'interesse della Lazio che vi abbiamo svelato, il club spagnolo avrebbe intenzione di prolungare l'accordo del calciatore fino al 2030. In questo modo si allontenerebbero le voci provenienti da Formello, tenendo Castrín come punto fermo della difesa del Siviglia anche per il prossimo anno.