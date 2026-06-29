Caso razzismo Davis-Dossena: la decisione del Giudice Sportivo
Aveva fatto discutere quanto avvenuto nel finale di partita tra Cagliari e Udinese dello scorso 9 maggio, match valevole per la 36^ giornata di Serie A, la terzultima del massimo campionato italiano, conclusasi con il risultato di 0-2 per i bianconeri.
Al centro dell'attenzione e del dibattito pubblico era finito quanto denunciato dal centravanti dei friulani Keinan Davis, che aveva accusato senza mezzi termini il difensore dei sardi, Alberto Dossena, di essersi rivolto a lui con epiteti razzisti. Una teoria che aveva trovato conferma anche in un post del compagno di squadra dell'inglese Nicolò Zaniolo.
In queste ore si è pronunciato a tal proposito il Giudice Sportivo di Serie A,che dopo un supplemento di indagini ha optato per l'archiviazione della vicenda. Si legge, infatti, nel dispositivo ufficiale: "Vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 185 del 12 maggio 2026, con cui, letto il referto del Direttore di gara ed il rapporto dei collaboratori della Procura federale, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale stessa, in ordine a quanto riportato nei referti circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Cagliari Alberto Dossena nei confronti del calciatore della Soc. Udinese Keinan Devis; vista la documentazione pervenuta dalla Procura federale, dalla quale non emergono elementi che chiariscano inequivocabilmente il contenuto delle frasi rivolte da Dossena a Devis, P.Q.M. archivia il procedimento in atto, in relazione a possibili responsabilità connesse di tesserati".