Lazio, amichevole in programma con la Reggina? Le ultime
29.06.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Andrea Rosito
Lotito è il nuovo proprietario della Reggina. Il presidente della Lazio ha acquistato il club amaranto, che attualmente milita in Serie D (ma punta immediatamente alla promozione in C). Nei prossimi giorni verrà stilato il programma estivo della squadra, prima dell'inizio ufficiale della stagione. In particolare verranno stabilite le amichevoli che la formazione calabra dovrà affrontare. Come riportato da IlDispaccio, potrebbe essere organizzata una sfida proprio tra la Reggina e la Lazio. Ma i tempi sono stretti, visto che i biancocelesti giocheranno il 16 agosto contro il Mantova in Coppa Italia. E soprattutto è difficile pensare che si disputerà allo stadio Granillo, che necessita di alcuni interventi assolutamente urgenti.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.