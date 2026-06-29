Calciomercato Lazio | Gila - Napoli, De Paola: "Incrementerebbe la qualità, anche se..."
Paolo De Paola, ospite a TMW Radio, ha detto la sua su alcuni temi della giornata e a proposito di mercato, si è soffermato sull'operazione di Gila al Napoli. Queste le considerazioni del giornalista: "Manna sta gestendo bene varie situazioni, inclusa quella relativa al mercato. Dopodiché bisogna capire la potenzialità di una rosa già molto competitiva. Gila per esempio incrementerebbe la qualità nel pacchetto dei difensori centrali, anche se poi arriverebbero altri colpi. Allegri dovrà cercare di replicare ciò che fece alla Juventus nel post Conte, anche se resto con il dubbio se il tecnico livornese possa durare nel lungo periodo".
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