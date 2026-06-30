Reggina, Lotito prepara gli annunci per allenatore e ds: tifosi in trepidazione
RASSEGNA STAMPA - Cresce l’attesa tra i tifosi della Reggina in vista dell’incontro con Claudio Lotito, desiderosi di conoscere i termini del progetto tecnico e sportivo della nuova società amaranto. L’incontro, come riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe essere in programma venerdì prossimo o, al massimo, entro la prossima settimana, Il patron ed il Sindaco della città riferiranno i dettagli sull’operazione svoltasi nel corso del mese.
Per il ruolo di direttore sportivo, Susini rimane il più accreditato, ma in molti ritengono che il nome potrà essere un altro che Lotito presenterà in conferenza stampa. Chiaramente dalla scelta del ds conseguirà la nomina dell’allenatore. Nel frattempo risultano però abbandonati il centro sportivo ed il terreno dello stadio comunale. Al Sant’Agata bisognerà operare attraverso interventi ampi e profondi. In questo senso, per il ritiro estivo una soluzione potrebbe essere Gambarie.
In attesa dell'incontro i tifosi attendono di conoscere i pensieri rivolti al futuro della società; quelli degli obiettivi da raggiungere, con quale allenatore e, soprattutto, con quali calciatori.