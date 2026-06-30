Calciomercato Lazio | Gila vuole andare via: si apre l'asta. Ma a Formello...
RASSEGNA STAMPA - L'asta per Gila. L'interesse del Napoli è cosa nota, ma ora si è inserita l'Atalanta di Sarri e Giuntoli. Dopo le cessioni di Palestra ed Ederson, i nerazzurri possono proporre a Formello 25 milioni di euro, avvicinandosi ai 30 richiesti da Lotito. Gli azzurri, invece, non vogliono andare oltre i 15. È stato offerto Lucca come contropartita, ma è difficile pensare a una maxi-operazione visto il 50% da dare al Real Madrid per la cessione dello spagnolo.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, quindi, salvo sorprese Gila partirà con la Lazio. Ma è una situazione pericolosa: il giocatore potrebbe iniziare la preparazione con la testa al mercato, con le trattative che andrebbero avanti a oltranza e con gli acquisti bloccati. Il difensore vuole andare via e Gattuso lo sa bene. Spingerà fino all'ultimo per lasciare Formello e cambiare aria. La società continua a portare avanti la sua versione: non c'è stata alcuna offerta e non è sul mercato, a meno di una super offerta. Questo stallo però ferma il mercato in entrata, vista la sanzione del saldo zero.