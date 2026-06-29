NEWS | Sinner e il piede insanguinato: cosa è successo

29.06.2026 20:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Sinner e il piede insanguinato: cosa è successo

Momenti di paura per Jannik Sinner che ha battuto, non senza qualche difficoltà, Kecmanovic all'esordio a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha infatti avuto alcuni problemi fisici tra cui una scarpa insanguinata che non è passata inosservata. Al termine della gara Sinner ha spiegato quanto accaduto durante il match... <<< SINNER >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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