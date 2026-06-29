NEWS | Olanda, dramma Gakpo: la fidanzata perde il figlio durante la gravidanza
29.06.2026 22:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Un vero e proprio dramma quello che sta vivendo il calciatore dell’Olanda Cody Gakpo. L’attaccante del Liverpool e la sua compagna hanno infatti perso il bambino che stavano aspettando. "Si tratta di un momento incredibilmente difficile. Chiediamo privacy, grazie per la comprensione”, queste le parole del calciatore sui social... <<< DRAMMA GAKPO >>>
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