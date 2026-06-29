"La Lazio aiuta la Reggina per il ritiro estivo": l'ultima indiscrezione
29.06.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Inizia a concretizzarsi la sinergia tra la Lazio e la Reggina. Come pronosticabile da tempo, con l'acquisto del club amaranto da parte del presidente biancoceleste Claudio Lotito, le due squadre ora si 'aiuteranno' a vicenda. La prima questione potrebbe riguardare il ritiro estivo che dovrà affrontare a breve la formazione calabra. Il centro sportivo sembra essere impraticabile per la preparazione al campionato di Serie D: per questo, come riportato da Il Dispaccio, "l’entourage della Lazio avrebbe già individuato un paio di possibili soluzioni, in Campania". A Formello, quindi, si starebbe lavorando anche e soprattutto per la prossima stagione della Reggina.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.