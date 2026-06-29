Foti su Lotito: "Mi chiese Bonazzoli. Poi si addormentava e..."

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Lotito ha preso la Reggina. Il presidente della Lazio ha rilevato il club amaranto dopo giorni di trattative. Per commentare il suo acquisto, ai microfoni di Strettoweb è intervenuto Lillo Foti, lo storico presidente della società calabra. Di seguito le sue dichiarazoni.

“Lotito l’ho conosciuto 22 anni fa, aveva preso da poco la Lazio. I rapporti sono iniziati male. Al calciomercato, mi si avvicina un procuratore per riferirmi che mi cercava. La sua richiesta fu Bonazzoli. Quando chiesi la cifra che pensavo consona, vidi una faccia… e poi, una delle sue debolezze, si era mezzo addormentato. Mi alzai e me ne andai. Poi invece, negli anni, abbiamo avuto modo di conoscerci. E di apprezzarci”.