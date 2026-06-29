Lazio, Zaccagni torna in campo e accelera la preparazione - FOTO
29.06.2026 17:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Il 13 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Lazio. È la data cerchiata in rosso sul calendario, la squadra inizierà il ritiro che si svolgerà a Formello fino al 25 del mese stesso e sarà preceduto, come di consueto, dalle visite mediche.
Manca ancora qualche settimana, ma c'è chi non ha intenzione di arrivare impreparato all'appuntamento. Zaccagni è uno di questi, anche in vacanza non ha mai smesso di allenarsi. Prima in palestra e ora ha rimesso gli scarpini ai piedi come testimonia la sua ultima storia su Instagram.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.