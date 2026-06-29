Ex Lazio | Zauri alla guida della Reggina? Lotito ci sta pensando
29.06.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
È iniziata una nuova era per la Reggina. Da giorni è ormai ufficiale l'acquisto del club da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito, già all'opera per scegliere l'organigramma per la prossima stagione di Serie D. Oltre a dover ingaggiare un direttore generale e un direttore sportivo, il patron sarà chiamato anche a selezionare il nuovo allenatore. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, uno dei candidati può essere l'ex difensore della Lazio Luciano Zauri, ora senza squadra e che Lotito conosce bene. È una pista da tenere in considerazione, nonostante abbia già diverse richieste in C.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.