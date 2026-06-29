Maresca al City fa infuriare il Chelsea: botta e risposta club-allenatore

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Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City ma, l’annuncio, da parte del club ha scatenato l’ira del suo ex club, il Chelsea. I Blues, poco dopo l’ufficialità, hanno infatti pubblicato una nota in cui parlano della vicenda partita con le dimissioni di Maresca.

"Il Chelsea FC riconosce che la stagione 2025/26 è stata estremamente deludente per il Club e i suoi tifosi. Un fattore determinante è stato il turbamento causato dai cambiamenti che il Club è stato costretto ad apportare alla guida tecnica durante il periodo natalizio. Alla luce dei recenti sviluppi, riteniamo importante spiegare ai nostri tifosi cosa sia accaduto e perché il nostro precedente allenatore abbia lasciato il Club il 1° gennaio 2026.

Nell'autunno dello scorso anno, il nostro precedente allenatore ha informato il Club della possibile opportunità di succedere a Pep Guardiola al termine della stagione. È emerso chiaramente il suo forte desiderio di prendere il posto di Guardiola e la sua ferma intenzione di perseguire tale opportunità, nonostante fosse legato da un contratto a lungo termine che non aveva il diritto di risolvere unilateralmente.

Nel dicembre 2025, il nostro allenatore ha rassegnato le dimissioni in modo inaspettato e repentino. Naturalmente, ci siamo sentiti delusi, poiché avevamo la percezione che la sua mente e il suo cuore fossero rivolti a un altro club e a un'altra opportunità, nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l'anno precedente. Nessun club desidera cambiare allenatore a stagione in corso. Tuttavia, di fronte alla sua decisione di non continuare a svolgere i propri compiti fino al termine della stagione, il Club non ha avuto altra scelta se non quella di tutelare i giocatori, i tifosi e il prestigio del Club, accettando le sue dimissioni.

Date le circostanze e il rispetto reciproco tra i club, è stato raggiunto un accordo riservato con il Manchester City, che prevede il pagamento di un indennizzo. È stato inoltre stipulato un accordo riservato con l'ex allenatore, il quale corrisponderà un indennizzo”.

Poco dopo è arrivata anche la replica dello stesso Maresca che, su Instagram, si è così espresso: "A fine dicembre 2025, ho preso la difficile decisione di lasciare il Chelsea. Questa scelta è stata solo mia. Le mie dimissioni mi hanno aperto la possibilità di tornare al Manchester City, un club che conosco molto bene. Sono entusiasta del mio ritorno lì. Riconosco comunque che la mia partenza dal Chelsea, a metà stagione, ha causato problemi al club e mi scuso per questo. Non era né mia intenzione né mia volontà. Sono stato trattato bene da tutti al Chelsea e insieme abbiamo ottenuto grandi successi e grandi ricordi che porterò sempre con me. Sono grato al club, ai proprietari e ai tifosi per avermi dato questa opportunità”.

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