Samp, Corradi si presenta: "Non ho esperienza? È un dato di fatto ma..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bernardo Corradi è pronto a iniziare la sua nuova avventura come tecnico della Sampdoria. L’ex calciatore della Lazio e della stessa Samp è stato presentato nella giornata odierna insieme al neo direttore sportivo Americo Branco e al CEO Sport Jesper Fredberg.

“Per me è motivo di grande orgoglio essere qua. Quando uno viene ad allenare un club storico e rappresentativo come la Sampdoria, credo che abbia l'obiettivo di scendere in campo e dimostrare il vero DNA della Sampdoria”.

“Il nostro obiettivo è far capire a chi viene alla Sampdoria che ha un dovere di responsabilità nei confronti della maglia. Il fatto che non ho esperienza è un dato di fatto. Posso mettermi a discutere sulla preparazione. Ho un vissuto come uomo, come calciatore e allenatore e questo mi ha portato oggi a prendermi qualche responsabilità”.

“Quando il pallone inizierà a rotolare, i tifosi faranno quello che hanno sempre fatto: supportare la Sampdoria. Poi, siamo uomini di calcio. Può venire anche Mourinho, se perdiamo la contestazione la fanno anche a Mourinho. Se riusciamo ad avere un po' più di equilibrio saremo più liberi per prendere le decisioni giuste”, queste le sue parole.

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