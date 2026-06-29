Di Francesco sicuro: "Vorrei l'hyhdration break anche in Serie A"

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Nel suo intervento a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Eusebio Di Francesco ha parlato anche dell’hydration break visto ai Mondiali. L’idea del tecnico del Lecce è evidentemente controcorrente rispetto alla maggior parte dei commenti: diversi appassionati di sport hanno infatti criticato duramente il time out imposto dalla Fifa - tre minuti a tempo -, formalmente per concedere agli atleti di dissetarsi, viste le alte temperature, ma sostanzialmente per andare incontro alle abitudini del pubblico americano, poco avvezzo a tempi di 45 minuti senza alcuna lunga pausa.

"Ci sono aspetti commerciali che non mi interessano - ha detto Di Francesco -, ma dal punto di vista dell'allenatore invece può essere importante dire qualcosa alla squadra, interrompere la gara e dare indicazioni. A me non dispiace. Sono quelle innovazioni che inizialmente vengono criticate, ma poi verranno accettate da tutti quanti".

Chissà se sarà davvero così. Le implicazioni commerciali a cui fa riferimento Di Francesco sono legate alla possibilità per gli sponsor di trasmettere pubblicità, in maniera molto massiccia, come avviene nel football americano. In Italia, come noto, esiste già qualcosa di simile: il cooling break. A differenza dell’hydration break visto ai Mondiali - che avviene automaticamente al 22’ di ogni tempo e dura circa tre minuti -, il cooling break previsto dalla Serie A si effettua solo se, nei 90 minuti precedenti il fischio d’inizio, la temperatura è arrivata a 32 gradi o oltre: viene disposto al 30’ della frazione di gioco e ha una durata decisamente inferiore.