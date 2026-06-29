Reggina, si decide l'organigramma: Enrico Lotito si allontana

29.06.2026 18:30 di  Mauro Rossi   vedi letture
Reggina, si decide l'organigramma: Enrico Lotito si allontana

Attesa a Reggio Calabria per l'organigramma della nuova Reggina. Spetterà al nuovo proprietario, il presidente della Lazio Claudio Lotito, scegliere chi inserire in dirigenza. Nei giorni scorsi era trapelata l'idea di suo figlio Enrico, magari anche come presidente. Ora, secondo quanto riportato da IlDispaccio, questa possibilità pare essere tramontata. Difficile quindi che possa far parte del nuovo corso del club amaranto; molto più probabile invece che rimanga ancora a Formello.