Reggina, si decide l'organigramma: Enrico Lotito si allontana
29.06.2026 18:30 di Mauro Rossi
Attesa a Reggio Calabria per l'organigramma della nuova Reggina. Spetterà al nuovo proprietario, il presidente della Lazio Claudio Lotito, scegliere chi inserire in dirigenza. Nei giorni scorsi era trapelata l'idea di suo figlio Enrico, magari anche come presidente. Ora, secondo quanto riportato da IlDispaccio, questa possibilità pare essere tramontata. Difficile quindi che possa far parte del nuovo corso del club amaranto; molto più probabile invece che rimanga ancora a Formello.