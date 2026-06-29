Lazio | Lotito-Peruzzi, l'incontro slitta di qualche ora: le condizioni sul tavolo
Il confronto tanto atteso tra Peruzzi e Lotito ci sarà, molto probabilmente nei giorni finali di questa settimana. L’ex club manager della Lazio, infatti, almeno prima di giovedì, per motivi personali, non potrà dedicarsi al suo ritorno a Formello.
L'intenzione del patron biancoceleste è chiara: Peruzzi dovrebbe muoversi nell’area tecnica, interfaccia tra spogliatoio e società, ma con un margine di manovra be più ampio. L'ex portiere non avrà voce in capitolo sul mercato, ovviamente, ma vorrà fare da collante sia con i medici, sia con tutta l’organizzazione del lavoro.
Particolare attenzione infatti potrebbe essere data alla questione "campi", soprattutto dopo i 53 infortuni occorsi ai giocatori di Sarri da 12 mesi a questa parte. Gli ambiti del lavoro dovranno essere definiti senza spazio per ambiguità o sovrapposizione di ruoli. A tale fine, Peruzzi potrebbe anche produrre a Lotito un piano di “ristrutturazione”, proprio nel modus operandi da ristabilire a Formello, riporta LazioFamily.it. Non sarebbe da escludere la richiesta dell’inserimento di altre figure, magari con un passato operativo alla Lazio.
Al momento la questione economica non è stata trattata, ma non sarà questo lo snodo dirimente. Libertà d’azione senza ingerenze, creazione di un gruppo di lavoro con uomini di sua fiducia, collaborazione e contatti con lo staff medico e quello tecnico di Gattuso. Se dovesse mancare una di queste componenti, il tavolo salterebbe.