Foti rivela: "Lotito trattava la Reggina da tempo! Mi ha chiamato e..."

29.06.2026 21:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Foti rivela: "Lotito trattava la Reggina da tempo! Mi ha chiamato e..."
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Contattato dalla redazione di CityNow, l’ex presidente della Reggina Lillo Foti ha parlato di Claudio Lotito e del suo acquisto proprio del club amaranto. In particolare ha rivelato un contatto avuto nei giorni scorsi con il patron della Lazio e da quanto precisamente si era interessato alla società. Di seguito le sue parole.

“Contento di come sia andata ma non sorpreso. Era nell’aria, ero a conoscenza di questo desiderio martellante da parte del sindaco Cannizzaro di poter avere Lotito alla guida della Reggina. Il primo contatto tra le parti è stato avviato tanti mesi fa (dall’autunno del 2025), un lungo inseguimento che nel’ultimo periodo si è concretizzato. Ci siamo sentiti dieci giorni fa, mi ha chiamato, informandomi della trattativa che si stava avviando verso la soluzione che tutti auspicavano".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.