L'Arabia tenta lo scippo alla Nazionale: offerta record per Conte!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Antonio Conte potrebbe allenare in Arabia. L’offerta vera e propria ancora non c’è, riporta Corriere dello Sport, ma fonti arabe sono sicure: l’Al-Ittihad è pronto a recapitargli un’offerta da capogiro per la panchina. Il club sta cercando il nuovo allenatore dopo che il primo giugno ha risolto il contratto con Conceiçao, a sua volta subentrato a Blanc.

Conte rappresenta l’identikit perfetto: vincente, abituato a lottare per grandi traguardi, uno che bada al sodo. In questo senso il comunicato con cui è stato annunciato l’addio all’allenatore portoghese è emblematico: “La decisione fa seguito a un’attenta valutazione delle recenti prestazioni della squadra e riflette gli obiettivi e le ambizioni del club per il prossimo periodo”.

A questo punto Conte cosa farà? Se lo dovesse chiamare la Nazionale, ovviamente, non ci sarebbe storia. Ma se Malagò alla fine optasse per Mancini l’ex Napoli avrebbe due strade: un anno di riposo oppure accettare un’offerta dall’estero. Quella araba, al momento, è la più probabile.