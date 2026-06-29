L'Arabia tenta lo scippo alla Nazionale: offerta record per Conte!

29.06.2026 22:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
L'Arabia tenta lo scippo alla Nazionale: offerta record per Conte!
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Antonio Conte potrebbe allenare in Arabia. L’offerta vera e propria ancora non c’è, riporta Corriere dello Sport, ma fonti arabe sono sicure: l’Al-Ittihad è pronto a recapitargli un’offerta da capogiro per la panchina. Il club sta cercando il nuovo allenatore dopo che il primo giugno ha risolto il contratto con Conceiçao, a sua volta subentrato a Blanc.

Conte rappresenta l’identikit perfetto: vincente, abituato a lottare per grandi traguardi, uno che bada al sodo. In questo senso il comunicato con cui è stato annunciato l’addio all’allenatore portoghese è emblematico: “La decisione fa seguito a un’attenta valutazione delle recenti prestazioni della squadra e riflette gli obiettivi e le ambizioni del club per il prossimo periodo”.

A questo punto Conte cosa farà? Se lo dovesse chiamare la Nazionale, ovviamente, non ci sarebbe storia. Ma se Malagò alla fine optasse per Mancini l’ex Napoli avrebbe due strade: un anno di riposo oppure accettare un’offerta dall’estero. Quella araba, al momento, è la più probabile.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.