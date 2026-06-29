Mafrica: "Napoli, Allegri il nome giusto. E ora voglio che si punti su Gila"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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L'operatore di mercato Domenico Mafrica ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata AreaNapoli.it. Di seguito le parole dell'agente:

"Allegri è il nome giusto per il post Conte. Il mister toscano fa parte della rosa degli allenatori italiani più famosi come Ancelotti, Mancini, Conte che hanno vinto di più. Penso che Aurelio De Laurentiis abbia fatto benissimo a puntare su di lui. Sarebbe facile fare dei nomi potrei fare nomi come Messi, Mbappè, Lamine Yamal, ma bisogna tenere in considerazione il budget del Napoli, e gli obbiettivi che vuole raggiungere. Le insidie del calciomercato sono tante, non è facile e la prova ne è la trattativa per Palestra che era quasi chiusa con l’Inter, invece è arrivato il Chelsea e lo ha ingaggiato".

Poi ha proseguito, coinvolgendo anche Mario Gila, accostato con forza al Napoli: "Credo che il Napoli dovrebbe puntare su due calciatori, Vergara già in casa Napoli e che secondo me sarà il futuro top player, l’altro è Gila difensore della Lazio".