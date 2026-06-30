Lazio, chi rinnova? Patric può rimanere, Cancellieri e gli altri...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si tuffa sui rinnovi. Sono tantissimi i giocatori in scadenza tra un anno, nel 2027. Romagnoli è uno di questi ma non rimarrà: ha firmato con l'Al Sadd, è già praticamente un ex; Gila è un altro, potrebbe seguirlo restando però in Serie A (lo vogliono Napoli e Atalanta); ci sono poi Cancellieri, Lazzari e Pellegrini, per cui si attendono offerte in estate per farli partire; Gigot invece sarà valutato nelle prossime settimane da Gattuso: i due avevano lavorato insieme a Marsiglia.

Come riportato da Il Messaggero, oltre a Cataldi, chi ha più possibilità di firmare il prolungamento è Patric. Sicuramente nella prossima stagione ci sarà: può essere utile sia a centrocampo che in difesa. Non ci sono stati ancora contatti per un nuovo accordo, ma potrebbero esserci presto. Per lui, che si trova a Formello dal 2015, potrebbe essere l'ultimo contratto della carriera.