Pedro: "Il mio ciclo alla Lazio si era chiuso. Sognavo un trofeo, ma..."

Pedro torna a parlare. L'attaccante spagnolo, che ha lasciato la Lazio dopo l'ultima stagione, ha raccontato ai microfoni di Deportes COPE quale sarà ora il suo futuro, tornando anche proprio sull'annata appena conclusa in biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"L'addio alla Lazio? Il mio contratto era in scadenza. È stata una decisione presa di comune accordo tra le parti e credo che alla fine fosse la cosa migliore in questo momento. Il mio ciclo si era ormai concluso. Il saluto comunque è stato bellissimo, molto emozionante. Ma mi sarebbe piaciuto andare via con la vittoria di un trofeo. È forse il sassolino nella scarpa che mi porto dietro".

"Il Tenerife? Ho parlato con il presidente Rayco, sono diversi anni che ci sentiamo. Per lui è un'opzione, mi ha offerto diversi ruoli all'interno del club. Sto valutando, ma al momento non c'è nulla di concreto. È un'operazione molto difficile. Per me giocare al Tenerife sarebbe molto bello: l'ho sempre detto, anche perché io sono nato qui e sarebbe un piacere giocare con la maglia della mia città. Ora però ho bisogno di riposare e di stare insieme ai miei amici e alla mia famiglia".