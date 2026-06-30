Lazio | Pedro, Basic e Hysaj salutano: è l'ultimo giorno di contratto
30.06.2026 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - L'addio ora sarà ufficiale. È il 30 giugno, l'ultimo giorno di contratto per Pedro, Basic e Hysaj. Tutti e tre lasceranno la Lazio: il primo è tornato in Spagna, sta pensando al ritiro ma anche a firmare con il Tenerife, a casa sua; il secondo resterà in Serie A, ha già trovato l'accordo a zero con il Venezia neopromosso; il terzo invece rimarrà svincolato in attesa di nuove offerte. Come riportato da Il Messaggero, così la società risparmierà ben 9 milioni lordi di ingaggio. Una mossa che rispecchia perfettamente la linea guida da seguire a Formello, ovvero quello di abbassare il più possibile gli stipendi: questo lavoro andrà avanti anche con le cessioni di Romagnoli, Provedel e forse Gila.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.