Calciomercato Lazio | Sondaggio per Tiago Gabriel: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lavori in corso in difesa. Tanti nomi fin qui: la Lazio dovrà sostituire sicuramente Romagnoli, ma forse anche Gila. Rischiano di andare via da Formello entrambi i centrali titolari dell'ultima stagione con Sarri. Per questo la società dovrà trovare almeno un altro difensore da mettere a disposizione di Gattuso.
I profili accostati sono quelli di Coppola, Chiarodia (ha rinnovato con il 'Gladbach), Arnau Martinez (anche terzino destro), Sergi Dominguez, Castrín (per cui il Siviglia ha avviato i contatti per il prolungamento di contratto) e Kike Salas. Come riportato da Il Messaggero, a questi si aggiunge Tiago Gabriel del Lecce: il club biancoceleste aveva fatto un sondaggio a gennaio, ma è rimasto tale. E soprattutto piace anche al Milan. Difficile quindi che possa essere preso davvero in considerazione, visto il costo elevato.