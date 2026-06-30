Calciomercato Lazio | Sondaggio per Tiago Gabriel: la situazione

30.06.2026 10:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Sondaggio per Tiago Gabriel: la situazione
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lavori in corso in difesa. Tanti nomi fin qui: la Lazio dovrà sostituire sicuramente Romagnoli, ma forse anche Gila. Rischiano di andare via da Formello entrambi i centrali titolari dell'ultima stagione con Sarri. Per questo la società dovrà trovare almeno un altro difensore da mettere a disposizione di Gattuso.

I profili accostati sono quelli di Coppola, Chiarodia (ha rinnovato con il 'Gladbach), Arnau Martinez (anche terzino destro), Sergi Dominguez, Castrín (per cui il Siviglia ha avviato i contatti per il prolungamento di contratto) e Kike Salas. Come riportato da Il Messaggero, a questi si aggiunge Tiago Gabriel del Lecce: il club biancoceleste aveva fatto un sondaggio a gennaio, ma è rimasto tale. E soprattutto piace anche al Milan. Difficile quindi che possa essere preso davvero in considerazione, visto il costo elevato.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.