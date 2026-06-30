Calciomercato Lazio | Il Paris FC vuole trattenere Coppola: le ultime
30.06.2026 09:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Paris FC si inserisce tra Brighton e Lazio. Il motivo riguarda il futuro di Diego Coppola, accostato a Formello nei giorni scorsi per il futuro della difesa. È uno dei possibili sostituti in caso di partenza di Romagnoli (verso l'Al Sadd) e Gila (conteso tra Napoli e Atalanta), per cui al momento non c'è stato alcun affondo (c'è interesse ed è stato sondato il terreno). E intanto il club francese starebbe lavorando concretamente per riportarlo a Parigi. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, infatti, l'idea sarebbe quella di tenere il centrale italiano in Ligue 1 acquistandolo a titolo definitivo. Al momento è la pista più calda, che potrebbe raffreddarsi per la Lazio.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.