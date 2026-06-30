Calciomercato Lazio | Rinforzi sulla fascia: tentativo per Ghedjemis

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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio punta su Fares Ghedjemis. È quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: è lui il nome per rinforzare il reparto degli esterni d'attacco biancocelesti. Ha chiuso la stagione di Serie B con il Frosinone con 15 gol e 3 assist in 37 partite. E attualmente è impegnato ai Mondiali con l'Algeria.

A Formello è molto apprezzato per le sue qualità tecniche, ma anche per l'età visto che ha 23 anni. Come riportato dallo stesso quotidiano, Ghedjemis potrebbe essere la prima alternativa ai due titolari sulle fasce, ovvero Isaksen e Zaccagni. È mancino, ma predilige giocare sulla destra: lì potrebbe prendere il posto di Cancellieri, destinato ad andare via in estate.

Non sarà facile strapparlo al Frosinone, tornato in Serie A e che punta molto su di lui. Ma ogni offerta sarà comunque presa in considerazione. La sua valutazione si attesta intorno ai 10 milioni di euro: troppi per la Lazio, che sta comunque ragionando sull'affare e che ha fatto già dei primi sondaggi esplorativi con l'entourage. Prima di acquistare, però, la società biancoceleste dovrà rispettare la sanzione del mercato a saldo zero e pensare alle uscite.