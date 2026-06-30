Calciomercato Lazio | Asp Jensen, attesa per la chiusura: ecco cosa manca
30.06.2026 09:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Trattativa impostata per Asp Jensen. È l'unico vero nome per il mercato in entrata della Lazio, per cui la società lavora da tre settimane. Come riportato da Il Messaggero, il 20enne danese sarebbe già bloccato: manca solo l'accordo definitivo con il Bayern Monaco.
Tra i due club resta da trovare l'intesa sulla percentuale sulla futura rivendita: i bavaresi la vorrebbero alta, tra il 40 e il 50%; la Lazio, invece, vorrebbe abbassarla per evitare problemi in futuro (così come per Tavares e Gila, rispettivamente 35 e 50%). Presto si può arrivare a dama, ma solo dopo le uscite di Provedel e Romagnoli. Il mercato a saldo zero, infatti, obbliga prima a pensare alle cessioni senza poter operare liberamente.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.