Lazio, Cataldi resta a vita: si lavora al rinnovo. Tutti i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Via alle trattative per il rinnovo di Danilo Cataldi. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Messaggero: la società biancoceleste avrebbe iniziato a lavorare per il prolungamento dell'accordo del centrocampista, tra i tanti in scadenza nel 2027. Attualmente sta recuperando dopo l'operazione per la pubalgia, cercherà di rientrare il prima possibile ma sicuramente si allenerà a parte nei primi giorni.
La scorsa settimana c'è stato un primo incontro tra Giuseppe Riso, agente del calciatore, e il club. Cataldi vuole rimanere ancora a Formello e non c'è fretta: entrambe le parti vogliono arrivare al rinnovo. La sua sarebbe una firma praticamente a vita: nelle prossime settimane ci potrebbero essere nuovi incontri per sistemare tutti i dettagli. Sicuramente sarà uno dei fedelissimi di Gattuso, con cui si è già sentito in vista della prossima stagione. Sarà di nuovo al centro del gioco del tecnico e della Lazio, con cui con ogni probabilità chiuderà la carriera.