Lazio, Asp Jensen uno dei talenti più brillanti del calcio danese: ecco chi è

RASSEGNA STAMPA - Jonathan Asp Jensen, numeri da predestinato, da uno dei talenti più brillanti del calcio danese. Il classe 2006 è il profilo sul quale la Lazio lavora spedita. L'intesa con il giocatore è stata già raggiunta (gli agenti sono gli stessi di Isaksen e Provstgaard): adesso resta da trovare quella con il Bayern Monaco, proprietario del cartellino. Il club biancoceleste dovrà completare alcune cessioni prima di poter affondare il colpo.

Il centrocampista offensivo di Andkær, vicino a Vejle, nasce come trequartista, ma può giocare anche da mezzala offensiva o da esterno sinistro. Il classe 2006 possiede tecnica raffinata, grande visione di gioco e qualità nell'uno contro uno. Gattuso cerca fantasia e imprevedibilità tra le linee e il danese rappresenta uno dei profili più interessanti in Europa. Come riporta il Corriere dello Sport, nel giorno del suo 15esimo compleanno firmò con il Midtjylland, diventando il primo calciatore del Gauerslund IF e dell'intera area meridionale della Danimarca a essere ammesso nell'accademia del club. «Abbiamo a che fare con un giocatore forte tatticamente e tecnicamente, dotato di grande mobilità. Fa la differenza soprattutto nell'uno contro uno e nei finali di partita. Ma ciò che colpisce di più è la sua mentalità: è sempre felice di allenarsi», disse allora Flemming Broe, direttore dell'accademia del Midtjylland.



Dopo appena una stagione arrivò la chiamata del Bayern Monaco che investì un milione su Jensen. Il percorso è andato step by step: dall'Under 17 alla seconda squadra, fino agli allenamenti con i grandi. L'ex Thomas Tuchel (attuale ct dell'Inghilterra) rimase impressionato dalla sua intelligenza calcistica, pur sottolineando la necessità di irrobustirsi fisicamente. Nel maggio 2024 arrivò l'esordio in Bundesliga, poi, nel gennaio 2025, il primo gol con la prima squadra nell'amichevole contro il Salisburgo. In Svizzera si sono innamorati di lui, definendolo «uno dei giocatori più divertenti e imprevedibili dell’intero campionato». Asp ha mostrato personalità, fantasia e una qualità tecnica fuori dal comune. Adesso tocca alla Lazio provare a superare la concorrenza. Il dialogo con il Bayern prosegue, resta da trovare la formula giusta.