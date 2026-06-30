Inter, quattro addii in un colpo solo: salutano de Vrij, Acerbi, Sommer e Darmian
Quattro addi in un colpo solo in casa Inter. In casa nerazzurra a salutare sono infatti Sommer, Darmian, Acerbi e de Vrij.
La società, con quattro comunicati ufficiali, ha reso nota la fine dell’avventura dei quattro calciatori dedicando a ciascuno un pensiero.
“Anche i viaggi più belli, però, hanno una fine. Quello di Acerbi in nerazzurro si è concluso nel modo migliore, con uno storico Double che sigilla quattro stagioni di altissimo livello con 148 presenze, 5 gol, 6 trofei conquistati e alcune delle istantanee più belle della storia dell’Inter. Grazie, Francesco: è stato bello vincere insieme!”, si legge per Acerbi, e ancora: “Otto anni di legame con i colori nerazzurri, otto stagioni di lealtà, d’amore, di successi, in cui ha riempito la bacheca con tre Scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, coronando una meravigliosa avventura da 296 presenze, 13 gol e 8 assist. Partita dopo partita, mattone dopo mattone, il muro è stato completato alla perfezione. Una colonna portante della storia recente, capace di trasmettere un senso di sicurezza già solo con l’annuncio: “Con il numero 6, Stefan De Vrij!. Grazie, Stefan: è stato bellissimo vincere insieme!”, questa una parte del messaggio scritto per de Vrij.
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