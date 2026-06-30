Lazio, Cardone: "Più ottimista su Dominguez che su Martinez". E Coppola...

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Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone si è espresso sul mercato della Lazio e non solo: "Sono più ottimista su Dominguez che su Martinez, visti i costi e le possibili aste. Quella legata a Dominguez è una situazione più accessibile per la Lazio. Coppola piace molto a Formello e piace anche a Gattuso che lo ha portato in Nazionale; il Paris vuole tenerselo, lui vorrebbe venire a Roma. Dominguez mi sembra quello più alla portata fino ad ora, parliamo di una valutazione di 10 milioni che potrebbe scendere visto che non ha troppi corteggiatori".

"Per Gila si sta scatenando un’asta, oltre a Napoli e Atalanta, ci sono anche le milanesi e la Juve. L’offerta più concreta al momento comunque è quella della Dea, che può arrivare a 25 milioni con i bonus".

"Peruzzi ha le idee chiare su quello che vuole: nessuna interferenze sulle sue competenze. Sarebbe una figura di mediazione tra spogliatoio e società. Non può passare come ‘specchietto per le allodole’. In tutto questo, Fabiani deve capire che la figura di Peruzzi sarebbe un valore aggiunto per la Lazio e anche per lui; ha carisma e spessore. Fai il bene della Lazio se gli dai le garanzie che chiede”.

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