Calciomercato Lazio | L'Atalanta spinge per Gila: tre proposte di scambio
RASSEGNA STAMPA - Gila è l'obiettivo numero uno per la difesa dell'Atalanta. Da Bergamo sono sicuri: lo spagnolo vorrebbe lasciare la Lazio e ritrovare Sarri in nerazzurro. L'interesse dal nord si unisce a quello del Napoli, da settimane interessato al calciatore su segnalazione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.
Per questo la Dea sta preparando l'offerta da presentare a Formello. Non sarà facile convincere Lotito, che ha promesso a Gattuso di trattenere Gila a meno di proposta importante da 25/30 milioni di euro. Come riportato da Il Giorno, l'Atalanta potrebbe mettere sul piatto anche una contropartita tecnica per convincere il presidente biancoceleste. I principali indiziati sono Maldini, Sulemana ed El Bilal Tourè.
Difficile pensare che la Lazio possa accettare un conguaglio più l'arrivo di un altro calciatore: la società non vorrebbe fare scambi di alcun tipo, ma lascerebbe partire Gila solo di fronte a un'importante offerta cash.