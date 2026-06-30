Nazionale, Malagò vuole convincere Maldini: il piano
30.06.2026 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Giovanni Malagò ha già iniziato a lavorare e, la priorità, del nuovo presidente della Figc è individuare quello che sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale.
Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la prima scelta è quella di Paolo Maldini e, nella giornata odierna, Malagò avrà un confronto con lui per tornare i discutere della questione e i dubbi dell’ex Milan.
Maldini, ad oggi, non ha ancora dato nessun segnale di apertura ma, dalla federcalcio confidano di poter riuscire nell’impresa di convincerlo.
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