Nazionale, Malagò vuole convincere Maldini: il piano

Non è solo una finale. È la notte di un popolo ferito, orgoglioso e ancora vivo. La notte in cui la Lazio deve entrare in...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA FRANCIA: "INTERESSE PER UN GIOVANE TALENTO" CALCIOMERCATO LAZIO - Linea verde. A Formello si guarda ai giovani, e non solo quelli italiani. L'obiettivo è aguzzare la vista anche all'estero a caccia di nuovi talenti. Uno di questi arriva direttamente dalla Francia: come riportato da actu.fr, la Lazio... CALCIOMERCATO LAZIO - Linea verde. A Formello si guarda ai giovani, e non solo quelli italiani. L'obiettivo è aguzzare la vista anche all'estero a caccia di nuovi talenti. Uno di questi arriva direttamente dalla Francia: come riportato da actu.fr, la Lazio...