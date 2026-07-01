Calciomercato Lazio | L'uscita di Gila è bloccata: il Napoli deve prima vendere
RASSEGNA STAMPA - Mario Gila resta uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa, ma la trattativa con la Lazio continua a essere complicata. Il club azzurro ha già trovato un'intesa con il difensore spagnolo per un contratto fino al 2031, ma manca ancora l'accordo con la società biancoceleste.
L'ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione fissata da Claudio Lotito, ritenuta troppo alta dal Napoli anche perché il 50% dell'incasso della futura cessione dovrà essere riconosciuto al Real Madrid. Intanto l'Atalanta, alle prese con il lungo stop di Hien, è pronta a inserirsi con un'offerta da circa 25 milioni di euro più bonus, aumentando la concorrenza.
In casa Napoli, inoltre, il mercato in entrata resta subordinato alle uscite. Prima di chiudere nuovi acquisti, il club dovrà sfoltire la rosa, motivo per cui anche l'operazione Gila è destinata ad attendere. Nonostante le difficoltà, il difensore della Lazio resta una delle priorità della dirigenza azzurra per la retroguardia.